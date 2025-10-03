La Città metropolitana di Catania ha emesso una nuova ordinanza che proroga fino al 10 ottobre 2025 la chiusura parziale della Strada provinciale 70/I – Asse dei Servizi, nel tratto compreso tra Catania e Bicocca. La limitazione riguarda le corsie di marcia e di emergenza nel tratto fra le rampe di accesso e uscita dello svincolo di Librino-Aeroporto, interessato da lavori di manutenzione straordinaria. La circolazione veicolare resta comunque garantita, ma soltanto lungo la corsia di sorpasso, per consentire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza.

Interventi sulle torri faro

I lavori in corso rientrano in un più ampio programma di manutenzione straordinaria e sono finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza delle torri faro che si trovano in prossimità della carreggiata. Si tratta di interventi complessi e necessari, che hanno imposto il prolungamento delle limitazioni al traffico. La proroga dell’ordinanza consente di completare le operazioni senza rischi per i lavoratori e per gli automobilisti, riducendo al minimo i disagi e prevenendo situazioni di pericolo.

Viabilità e raccomandazioni per gli automobilisti

Durante il periodo di chiusura parziale, attiva ogni giorno dalle 7:00 alle 19:00, gli automobilisti dovranno prestare la massima attenzione alla segnaletica e adottare una condotta di guida prudente. La Città metropolitana invita gli utenti della strada a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle possibili rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta, e a rispettare i limiti di velocità previsti nel tratto interessato dai lavori.