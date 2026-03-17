Se il tuo sogno è trasformare la passione per i social in una vera professione e mastichi Reel e storytelling dalla mattina alla sera, questa potrebbe essere la tua occasione. Thun, lo storico brand altoatesino celebre per le sue creazioni in ceramica e oggetti da collezione, ha ufficialmente aperto le selezioni per trovare nuovi Content Partner.

L’obiettivo? Portare una ventata di freschezza nella comunicazione digitale del marchio attraverso video coinvolgenti, autentici e capaci di emozionare la community.

Cosa cerca Thun?

Non si tratta di una semplice ricerca di “chi sa usare il telefono”, ma di un vero e proprio ruolo strategico. L’azienda è alla ricerca di profili capaci di:

Creare video originali di alta qualità (focus principale sui Reel ).

Raccontare il prodotto non come un semplice oggetto, ma come un’esperienza e un’emozione.

Dimostrare una forte sensibilità estetica e attenzione ai dettagli.

Avere una conoscenza del brand e del suo stile inconfondibile.

I requisiti: serve la “base” di follower

A differenza di altre posizioni aperte nel settore creativo, per questa specifica campagna Thun ha fissato un criterio d’accesso:

Almeno 50.000 follower su uno dei principali canali social.

Presenza consolidata e community attiva.

Nessun limite di età e nessun titolo di studio specifico richiesto (un’ottima notizia per gli studenti universitari o i neolaureati che hanno saputo costruire un proprio seguito durante gli studi).

Perché candidarsi (anche se sei uno studente UniCT)

Il mondo del content creation è sempre più integrato nelle strategie aziendali. Collaborare con un brand internazionale come Thun non è solo un’opportunità di guadagno, ma un tassello fondamentale per il curriculum di chiunque aspiri a lavorare nel Social Media Marketing, nella Comunicazione Digitale o nel Video Making. È l’occasione perfetta per mettere in pratica le teorie studiate nei corsi di comunicazione, marketing o nuove tecnologie dell’arte.

Come partecipare alla selezione

Candidarsi è semplicissimo. Gli aspiranti creator dovranno inviare una mail a: talentacquisition@thun.it