A causa del sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche e del bollettino di allerta ARANCIONE diramato dalla Protezione Civile regionale, l’Amministrazione Comunale di Misterbianco ha disposto la chiusura di tutte le scuoleper la giornata di domani, lunedì 16 marzo.
I dettagli del provvedimento
L’ordinanza, firmata dal sindaco Corsaro, prevede la sospensione delle attività didattiche per:
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Scuole di ogni ordine e grado (dalle materne alle superiori);
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Asili nido, sia pubblici che privati;
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Enti di formazione operanti sul territorio comunale.
La decisione è stata presa a scopo precauzionale per garantire l’incolumità di studenti, personale scolastico e famiglie, riducendo il traffico veicolare in previsione di fenomeni temporaleschi intensi.
Appello alla prudenza
L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza alla massima cautela. Ecco le raccomandazioni principali:
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Limitare gli spostamenti: Uscire di casa solo se strettamente necessario.
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Evitare zone a rischio: Non transitare o sostare nei pressi di zone soggette ad allagamenti o sottopassi.
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Massima attenzione: Monitorare i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti in tempo reale.
“Ai ragazzi dico di approfittare della mattinata di domani per studiare e portarvi avanti con i compiti,” si legge nella nota ufficiale, un invito a trasformare una giornata di allerta in un’occasione di produttività domestica.