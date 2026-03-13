Momenti di forte apprensione si sono vissuti ieri, 12 marzo 2026, presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa. Un aereo Ryanair, volo FR1071 proveniente da Catania, ha attivato le procedure di emergenza dopo che il comandante ha segnalato un possibile malfunzionamento del carrello alla torre di controllo durante le fasi finali dell’approccio.

Protocollo di massima allerta

Ricevuta la segnalazione, l’aeroporto ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza di “massima allerta”. Numerosi mezzi di soccorso sono stati convogliati verso la pista e l’area del Terminal 2, come previsto dalle procedure per situazioni critiche di questo tipo. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco e ambulanze sono state schierate lungo la pista per intervenire prontamente in caso di attrito o incendio.

Lieto fine in pista

Nonostante il timore iniziale, che ha portato i piloti a dichiarare lo stato di emergenza (squawk 7700), la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Al momento del contatto con il suolo, il meccanismo del carrello ha funzionato correttamente, permettendo all’aereo di atterrare senza alcun intoppo strutturale. Tutti i passeggeri a bordo sono rimasti illesi.

Verifiche e ripresa operativa

Dopo l’atterraggio, l’aereo è stato scortato dai mezzi dei Vigili del Fuoco fino alla piazzola di sosta per le verifiche tecniche. L’allarme è rientrato definitivamente poco dopo e la normale operatività dello scalo è stata ripristinata senza ulteriori problemi.