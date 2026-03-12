Dalle ore 10 del 13 marzo alle 16,30 di domenica 16 marzo sarà temporaneamente chiuso al traffico il torna-indietro situato sul lato ovest del Tondo Gioeni, in Viale Andrea Doria sulla circonvallazione, per consentire lo scavo e la posa di una canaletta di scolo per migliorare la gestione delle acque meteoriche nell’area frontale alla fontana monumentale, necessari per effettuare i lavori del cantiere di “Retrofitting con soluzioni di drenaggio urbano sostenibile”.

L’ordinanza dell’Ufficio Traffico Urbano dispone la chiusura dalle ore 10:00 del 13 marzo alle ore 24:00 del 15 marzo e dalle ore 14:30 alle 16:30 del 16 marzo. Il traffico veicolare sarà deviato in corrispondenza del torna-indietro antistante il civico 35 di Viale Andrea Doria, consentendo l’inversione di marcia e la prosecuzione lungo la viabilità ordinaria. La circolazione in direzione Misterbianco non subirà intralci significativi, potendo gli automobilisti utilizzare il torna-indietro successivo distante circa 700 metri dal punto di chiusura.

I lavori rientrano nel programma di interventi ambientali per rendere più sostenibile ed efficiente il sistema di raccolta delle acque urbane.