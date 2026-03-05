CATANIA – Buone notizie per i viaggiatori siciliani e per il turismo internazionale: KM Malta Airlines ha confermato l’inserimento della rotta Catania-Malta nel proprio operativo per la stagione estiva 2026. Dopo un periodo di attesa, la compagnia di bandiera maltese torna a puntare con decisione sullo scalo di Fontanarossa.
I dettagli del nuovo volo
A partire dal 20 aprile 2026, il collegamento non sarà solo stagionale, ma godrà di una frequenza giornaliera (7 volte a settimana). Questa scelta mira a soddisfare sia l’elevata domanda dei pendolari business che il flusso turistico che da sempre lega le due isole.
-
Inizio operazioni: 20 Aprile 2026.
-
Frequenza: 7 voli su 7.
-
Flotta: Airbus A320neo (maggiore comfort e minori emissioni).
Perché è una notizia importante per Catania
Il ritorno di KM Malta su Catania rappresenta un tassello fondamentale per l’accessibilità del Sud Italia. Grazie all’utilizzo dell’A320neo, la compagnia garantisce un’esperienza di volo premium con una particolare attenzione all’efficienza energetica.