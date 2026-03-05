Il tribunale amministrativo ha ufficialmente rigettato il ricorso d’urgenza presentato dal Catania FC, confermando così il divieto di vendita dei biglietti per tutti i sostenitori residenti in Sicilia. Il provvedimento, giunto a ridosso del fischio d’inizio, ha spinto il presidente Pelligra e l’intera dirigenza a disertare la sfida del “Vigorito” in segno di ferma protesta contro le tempistiche della decisione.

Stasera la squadra di mister Toscano non sarà comunque lasciata sola, poiché il settore ospiti resterà accessibile ai sostenitori rossazzurri residenti nel resto d’Italia. Una situazione simile ha coinvolto anche la Cavese, il cui ricorso per la trasferta di Crotone è stato ugualmente respinto, confermando una linea di estrema fermezza da parte delle autorità.

Il match sarà trasmesso da Telecolor. L’emittente trasmetterà l’evento in diretta esclusiva con uno speciale di quattro ore all’interno del programma “Diretta Stadio”, che avrà inizio alle 19:30 per accompagnare i tifosi fino al termine del match.

I tifosi avranno la possibilità di seguire il match anche allo stadio “Massimino”, in cui è stato allestito un maxischermo. L’ accesso è solo dalla tribuna A, fino all’esaurimento della capienza, a titolo gratuito.