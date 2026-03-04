Per la sfida di domani sera allo stadio “Vigorito”, il Catania FC ha organizzato un appuntamento speciale per chi resta in città: il match contro il Benevento sarà trasmesso in diretta su un maxischermo allestito all’interno dello stadio Angelo Massimino.
Dettagli per l’accesso
-
Settore aperto: Tribuna A.
-
Costo: Ingresso gratuito.
-
Orario apertura cancelli: Dalle ore 19:30.
-
Inizio partita: Ore 20:30.
La Comunicazione ufficiale
