Il progetto di Aerolinee Siciliane entra nel vivo. La compagnia aerea fondata da Luigi Crispino ha rotto gli indugi: il primo volo ufficiale decollerà il 31 maggio 2026. La notizia più attesa riguarda però l’accessibilità: i prezzi dei biglietti sono già consultabili e disponibili sul sito ufficiale, permettendo ai viaggiatori di pianificare in anticipo i propri spostamenti.

Tariffe trasparenti: quanto costa volare con Aerolinee Siciliane?

A differenza delle logiche tariffarie variabili delle grandi low-cost, Aerolinee Siciliane punta sulla chiarezza. Consultando il portale aerolinee.com, è già possibile verificare le tariffe studiate per abbattere il caro-voli:

Prezzi medi: I costi dei biglietti oscillano in una fascia compresa tra 59€ e 79€ .

Tratte per il Nord: Per i collegamenti verso Milano Bergamo (Orio al Serio) , i prezzi si attestano mediamente tra i 64 e i 69 euro .

Obiettivo continuità: Il sistema di vendita è già attivo per offrire ai siciliani una tariffa etica e stabile, al riparo dalle speculazioni stagionali.

Le rotte del debutto: collegamenti da Catania e Palermo

Il piano operativo, supportato dalla partnership tecnica con il vettore maltese 4 Airways, si concentra inizialmente sull’asse Sicilia-Lombardia:

Da Catania Fontanarossa: Voli diretti verso Milano Bergamo e Milano Linate. Da Palermo Punta Raisi: Collegamenti quotidiani verso gli scali milanesi. Sviluppi futuri: Il network si espanderà progressivamente verso altre città italiane e rotte internazionali, con un focus particolare sulla Germania.

Tariffe disponibili su Aerolinee.com

La conferma che i prezzi siano già online rappresenta un punto di svolta per la compagnia. Attraverso il sito ufficiale, i passeggeri possono già visionare le opzioni di volo per il 2026, garantendosi tariffe agevolate in vista del lancio.

La sfida di Luigi Crispino al mercato aereo

Dietro Aerolinee Siciliane c’è la visione di Luigi Crispino (già fondatore di Air Sicilia e Wind Jet), che punta a restituire ai siciliani la proprietà di un vettore regionale. L’obiettivo non è solo il profitto, ma la creazione di un sistema di trasporto che garantisca il diritto alla mobilità a prezzi certi, favorendo al contempo l’occupazione locale.