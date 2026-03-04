Sarebbe tutto pronto per la nuova compagnia aerea Aerolinee Siciliane. Dopo numerosi rinvii, dovrebbe partire proprio a maggio il primo volo della compagnia “made in Sicily”.

Aerolinee Siciliane nasce su iniziativa di Luigi Crispino, imprenditore con una lunga esperienza nel trasporto aereo, originario di Caltagirone. In passato Crispino è stato anche tra gli azionisti di Wind Jet, la compagnia low cost fondata dall’ex presidente del Catania Calcio Antonino Pulvirenti.

Il primo volo della compagnia siciliana

La comunicazione è stata diffusa ad inizio della scorsa settimana tramite i canali digitali dell’azienda, che si basa su una struttura proprietaria caratterizzata da un azionariato ampiamente distribuito. “L’aria pulita di cui non immaginavi di aver bisogno”: è questo lo slogan scelto per il nuovo sito internet della compagnia, che mira a proporre un servizio di trasporto aereo di alto livello, attento alla sostenibilità e fortemente legato al territorio.

È possibile che già nei prossimi giorni vengano avviate le vendite dei biglietti per i voli da e verso Bergamo, con partenze previste da Palermo e Catania. In un secondo momento saranno attivati collegamenti con la Germania e con almeno una meta nel Mediterraneo. La compagnia ha inoltre definito un’intesa preliminare, manca soltanto l’approvazione formale, con 4 Airways, società maltese titolare del certificato di operatore aereo, che metterà a disposizione l’aeromobile tramite leasing. La nuova compagnia si pone un traguardo ambizioso: contrastare il fenomeno del caro-voli. Le tariffe previste per le rotte nazionali dovrebbero collocarsi tra i 64 e i 69 euro, importo decisamente competitivo per i collegamenti tra la Sicilia e Bergamo, scalo che di fatto rappresenta il terzo aeroporto di riferimento per Milano.