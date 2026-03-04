CATANIA – Un risveglio brusco per migliaia di cittadini della provincia etnea. Questa mattina, 4 marzo 2026, alle ore 7:05, la terra ha tremato distintamente nel distretto sismico del Catanese, interessando sia il capoluogo che i comuni della fascia pedemontana.
I dati INGV del terremoto
Un terremoto di magnitudo ML 4.5 è avvenuto nella zona: 3 km NW Ragalna (CT), il
- 04-03-2026 07:05:10 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6520, 14.9200 ad una profondità di 4 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).
Altra scossa nella notte in Sicilia registrata sulla costa nord orientale (Messina)
Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il
- 04-03-2026 05:12:18 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3053, 15.1897 ad una profondità di 126 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.