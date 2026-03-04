Continua lo sciame sismico in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania segnala in corso uno sciame sismico tra i comuni di Ragalna e Santa Maria di Licodia. Al momento sono state registrate 15 scosse, di diversa intensità, per le quali l’istituto ha già diffuso i dati tecnici aggiornati. Gli esperti continuano a monitorare costantemente la situazione.

I terremoti registrati

Il primo forte terremoto ha avuto inizio alle ore 07:05:10, con magnitudo 4.5, localizzato a 2,9 km a nord-ovest di Ragalna, alla profondità di 3,8 km. Alle ore 07:07:58 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 a 0,3 km a nord-est del centro abitato, con ipocentro a 2,4 km. Alle ore 07:11:53 si è verificato un evento di magnitudo 1.2 a 1,7 km a sud-est di Ragalna, alla profondità di 0,7 km. Alle ore 07:13:04 è stata localizzata una scossa con magnitudo 1.3 a 2,4 km a sud di Ragalna, con profondità di 5,3 km, seguita alle ore 07:13:29 da un ulteriore evento di magnitudo 1.3 a 1,7 km a ovest del centro abitato, a 8,1 km di profondità. Alle ore 07:24:36 si è registrata una scossa di magnitudo 1.4 a 1,8 km a ovest di Ragalna, con ipocentro a 9,6 km, mentre alle ore 07:33:59 un evento di magnitudo 1.4 è stato localizzato a 1,1 km a nord-ovest, a 2,8 km di profondità. Alle ore 08:12:40 la sismicità ha interessato l’area di Santa Maria di Licodia con una scossa con magnitudo 1.6 a 2,1 km a nord del centro abitato, con profondità di 9,9 km. Alle ore 08:21:00 è stato registrato un evento di magnitudo 1.5 a 3,5 km a sud di Ragalna, con ipocentro a 5,0 km. Alle ore 08:59:27 una scossa con magnitudo 1.4 è stata localizzata a 1,6 km a sud-ovest di Ragalna, a 6,0 km di profondità, seguita alle ore 09:00:00 da un evento di magnitudo 1.5 a 2,3 km a ovest del centro abitato, con profondità di 10,3 km. Alle ore 09:05:46 è avvenuta una scossa con magnitudo 1.2 a 1,5 km a sud di Ragalna, con ipocentro superficiale, e alle ore 09:14:07 con un evento di magnitudo 1.4 a 1,9 km a sud-ovest, alla profondità di 5,0 km. Alle ore 09:38:04 è stata registrata una scossa di magnitudo 1.7 a 2,8 km a nord-est di Santa Maria di Licodia, con profondità di 2,2 km. L’ultimo evento, alle ore 09:42:54, ha avuto magnitudo 2.1 ed è stato localizzato a 1,6 km a sud-est di Ragalna, alla profondità di 1,8 km. Gli ipocentri risultano compresi tra 0 e circa 10 km di profondità.