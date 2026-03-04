Concorso Catania: L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico “G. Rodolico- San Marco” di Catania ha indetto due nuovi concorsi per un totale di 25 assunzioni. Sono infatti previste assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per categorie protette, nei ruoli di Assistenti Informatici e Coadiutori Amministrativi Senior. Si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 29 marzo 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso Catania, i posti disponibili

Nello specifico i posti saranno così distribuiti:

n. 10 posti di Assistente Informatico – Area degli Assistenti, riservati agli aventi diritto al collocamento obbligatorio appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999;

– Area degli Assistenti, riservati agli aventi diritto al collocamento obbligatorio appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999; n. 15 posti di Coadiutore Amministrativo Senior – Area degli Operatori, riservati agli aventi diritto al collocamento obbligatorio appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999.

Concorso Catania, i requisiti richiesti

Oltre ai soliti requisiti richiesti per qualsiasi concorso pubblico saranno richiesti specifici requisiti sia per assistenti informatici che coadiutore amministrativi.

Nello specifico per assistenti informatici si richiede:

Diploma di perito informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto;

appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

iscrizione nello specifico elenco di cui all’art. 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., presso i Servizi / Centri provinciali per l’impiego.

Mentre per coadiutore amministrativo:

attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza professionale nel profilo di coadiutore amministrativo;

appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;

iscrizione nello specifico elenco di cui all’art. 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., presso i Servizi / Centri provinciali per l’impiego.

Concorso Catania, come presentare domanda

La domanda di partecipazione ai concorsi del Policlinico di Catania deve essere presentata entro il 29 marzo 2026, esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito dei concorsi del policlinico. Lì si dovranno seguire tutte le procedure necessarie. Si ricorda che sarà obbligatorio possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, i concorrenti devono allegare i seguenti documenti: