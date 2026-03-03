CATANIA – Si apre una finestra di opportunità significativa per i professionisti del territorio catanese e nazionale. Sogesid S.p.A., la società “in-house” interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e punto di riferimento tecnico per il Ministero dell’Ambiente (MASE) e delle Infrastrutture (MIT), ha indetto una selezione pubblica per il reclutamento di 43 figure professionali.

L’iniziativa punta a potenziare le attività di supporto specialistico necessarie per l’attuazione dei progetti legati alla tutela del territorio e alla transizione ecologica, settori che vedono la Sicilia e l’area etnea in prima linea per la gestione di fondi e infrastrutture.

I profili ricercati: un mix di competenze tecniche e giuridiche

Il bando non si limita a una singola categoria, ma mira a comporre team multidisciplinari. Nello specifico, la ricerca è suddivisa in due filoni principali:

Area Tecnica: Ingegneri ambientali, civili, idraulici e specialisti del territorio.

Area Giuridico-Amministrativa: Esperti in diritto amministrativo (fondamentali per la gestione degli appalti pubblici) e figure di supporto contabile.

Questi professionisti saranno chiamati a gestire procedure complesse che vanno dalla progettazione tecnica alla rendicontazione amministrativa, garantendo la conformità alle normative nazionali ed europee.

Dettagli contrattuali e requisiti

La selezione prevede l’inserimento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Sebbene la sede centrale di Sogesid sia a Roma, l’impatto di tali assunzioni è di portata nazionale, con ricadute dirette sui progetti monitorati dall’ente in tutta Italia. Per i candidati catanesi, si tratta di un’occasione per entrare in un circuito istituzionale di alto profilo.

Come candidarsi: attenzione alla scadenza

Il tempo per presentare la domanda è limitato. Gli interessati devono inviare la propria candidatura esclusivamente per via telematica attraverso il portale ufficiale:

Scadenza: 9 marzo 2026 (ore 23:59) Piattaforma: hr.sogesid.it

I candidati dovranno registrarsi al portale, caricare il proprio Curriculum Vitae aggiornato e allegare il modulo di domanda specifico reperibile nella sezione “Società Trasparente > Selezione del Personale” del sito Sogesid.