Nuova opportunità nell’ambito del programma Erasmus+: aperte le candidature per lo scambio di giovani “Climate Chain: empowering young people for environmental sustainability”, promosso da InformaGiovani ETS.

Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e i 25 anni e punta a rafforzare consapevolezza, partecipazione attiva e senso di responsabilità rispetto alle sfide ambientali contemporanee. Al centro dell’esperienza il legame tra azioni quotidiane, impatto ambientale e giustizia sociale, con un focus su temi come fast fashion, consumo digitale, trasporti e stili di vita sostenibili.

Lo scambio si propone di:

sensibilizzare i partecipanti sulle questioni ambientali e sulla connessione tra comportamenti individuali e sostenibilità globale;

favorire il confronto tra giovani provenienti da diversi Paesi, stimolando la condivisione di esperienze e la collaborazione su progetti ambientali comuni;

incoraggiare i ragazzi a diventare agenti attivi del cambiamento attraverso campagne, iniziative locali e azioni concrete;

sviluppare competenze creative nell’attivismo climatico, sperimentando linguaggi innovativi, approcci artistici e tecniche di comunicazione sociale per promuovere in modo efficace i temi ambientali.

L’attività si svolgerà dal 6 al 15 maggio 2026 (giorni di viaggio inclusi) a Riposto, in provincia di Catania, Sicilia.

Vitto, alloggio e assicurazione saranno coperti dall’organizzazione promotrice.

Le spese di viaggio saranno rimborsate su base chilometrica, entro i massimali previsti dal programma Erasmus+.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form di candidatura entro il 15 marzo 2026.