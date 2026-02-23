La Regione Siciliana ha confermato una notizia attesa da migliaia di viaggiatori: il bonus voli Sicilia è stato ufficialmente prorogato fino al 31 luglio 2026. La misura, introdotta per contrastare il caro-voli e mitigare gli svantaggi dell’insularità, non solo resta in vigore, ma viene potenziata con rimborsi più elevati per i cittadini residenti.
Cosa cambia con il nuovo Bonus Voli Sicilia
La novità principale riguarda l’innalzamento del tetto massimo rimborsabile. Se in precedenza il limite era di 37,50 euro, con il nuovo aggiornamento il bonus voli Sicilia permette di ottenere un rimborso fino a 50 euro a tratta.
Il calcolo dello sconto segue criteri precisi basati sulla residenza e sulle fasce di reddito:
-
Sconto del 25%: accessibile a tutti i cittadini residenti in Sicilia, calcolato sull’importo del biglietto.
-
Sconto del 50%: riservato a categorie specifiche (fino a esaurimento fondi) come studenti, persone con invalidità superiore al 67% o residenti con un ISEE inferiore a 15.000 euro.
Requisiti per accedere al Bonus Voli Sicilia
Per poter usufruire del contributo, il viaggio aereo deve rispettare determinati requisiti tecnici definiti dalla Regione:
-
Tratte Nazionali: Il rimborso è valido per i collegamenti tra gli aeroporti siciliani e il resto d’Italia.
-
Voli Diretti: La misura si applica esclusivamente ai voli senza scali intermedi.
-
Residenza: Il richiedente deve risultare residente nel territorio della Regione Siciliana al momento dell’acquisto del biglietto.
Come richiedere il Bonus Voli Sicilia: la procedura
Esistono due modalità principali per ottenere l’agevolazione, a seconda della compagnia aerea scelta per il viaggio:
Sconto immediato (ITA Airways e Aeroitalia)
Alcuni vettori, tra cui ITA Airways e Aeroitalia, applicano il bonus voli Sicilia direttamente in fase di prenotazione. Acquistando il biglietto sui loro siti ufficiali, il sistema riconosce la residenza e decurta lo sconto dal prezzo finale.
Rimborso a posteriori tramite SiciliaPei
Per tutte le altre compagnie che non prevedono lo sconto diretto, l’utente deve richiedere il rimborso dopo il viaggio.
-
Dove fare domanda: Accedere al portale ufficiale della Regione, SiciliaPei.
-
Tempistiche: La richiesta va inoltrata obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data del volo.
-
Documentazione: È necessario caricare sul portale il biglietto aereo e la carta d’imbarco.
Grazie a questa proroga, il bonus voli Sicilia si conferma uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei siciliani, offrendo un supporto concreto contro l’aumento dei prezzi durante l’alta stagione.