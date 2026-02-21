Un piano coordinato di interventi per evitare ingorghi e rallentamenti al traffico veicolare negli orari mattutini nella zona di via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province è stato messo a punto dalla Polizia Locale e dall’Ufficio del Traffico Urbano.

​Da lunedì il semaforo di nuova installazione dell’incrocio tra i due assi viari, verrà sincronizzato con quello posizionato in via Gabriele D’Annunzio in direzione piazza Verga, creando un’onda verde che permetterà al traffico in entrata di defluire senza intersezioni rendendo più sicuro il tragitto.

​Un meccanismo il cui funzionamento potrà essere garantito solo dal pieno rispetto della segnaletica che impone agli automobilisti il divieto di fermata tra le ore 7,00 e le 9,30 sul lato sinistro a scendere verso il centro per consentire al flusso veicolare di utilizzare entrambe le corsie.

​Per tale motivo verrà rafforzato il pattugliamento su via Vincenzo Giuffrida per impedire sosta e fermata così da rendere più scorrevole il traffico.