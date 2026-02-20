Mediaset Italia SpA azienda italiana, attiva nell’ambito dei media e della comunicazione che opera nella produzione e distribuzione televisiva in libera visione e a pagamento, cerca nuovo personale in varie città italiane. Per le candidature clicca qui
- Modelli e Modelle;
- Ballerini e Ballerine;
- Professionisti dello Spettacolo;
- Figuranti;
- Produzione;
- Redazioni giornalistiche;
- Personale di supporto alla produzione dei programmi;
- Figure che operano nello staff dei programmi;
- Management.
Le aree di inserimento
Le opportunità si dividono principalmente in due macro-categorie: il settore Artistico/Creativo e quello Corporate/Produttivo.
1. Talento e spettacolo
Questa categoria è rivolta a chi sta davanti alle telecamere o contribuisce alla parte estetica e performativa dello show.
Modelli/e e Ballerini/e: fondamentali per varietà, programmi di intrattenimento e spot pubblicitari.
Professionisti dello Spettacolo: attori, conduttori e performer con esperienza.
Figuranti: spesso utilizzati come pubblico attivo o comparse nelle produzioni originali e nelle fiction.
2. Produzione e redazione
Il “cuore pulsante” dietro le quinte che trasforma un’idea in un programma televisivo.
Redazioni Giornalistiche: per testate come TG5, Studio Aperto o TGcom24 (richiesta iscrizione all’albo per i ruoli da giornalista).
Personale di Supporto e Staff: assistenti di studio, truccatori, parrucchieri, costumisti e tecnici audio/video.
3. Management e Corporate
La gestione aziendale che garantisce la sostenibilità e la crescita del network.
Ruoli: marketing, Vendite (Publitalia ’80), Risorse Umane, Finanza, Legale e IT/Digital (fondamentale per lo sviluppo di Mediaset Infinity).
Come Inviare la Candidatura (I passaggi corretti)
Mediaset gestisce le selezioni attraverso canali ufficiali strutturati per evitare truffe o dispersioni di dati.
Sito Ufficiale Mediaset: Bisogna accedere alla sezione “Lavora con noi” del portale corporate. Qui è possibile caricare il CV e monitorare le posizioni aperte per i ruoli amministrativi e tecnici.
Casting Mediaset: Per ballerini, modelli e figuranti, il canale di riferimento è solitamente “Casting Mediaset”, dove vengono pubblicati i bandi per i singoli programmi (es. Amici, C’è posta per te, reality o nuovi quiz).
LinkedIn: È il canale preferenziale per i ruoli di Management e figure professionali specializzate nel settore digital e comunicazione.
Consigli per una Candidatura Efficace
Il portfolio per gli artistici: se ti candidi come ballerino o modello, carica foto professionali (primo piano e figura intera) e, se possibile, uno “showreel” (video breve delle tue performance).
Specializzazione per i corporate: Mediaset valorizza molto le competenze digitali e la conoscenza delle dinamiche cross-mediali (TV + Web).
Attenzione alla Sede: la maggior parte delle posizioni è concentrata a Cologno Monzese (Milano) e Roma, ma i casting per i figuranti possono toccare varie città italiane.