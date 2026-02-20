Mediaset Italia SpA azienda italiana, attiva nell’ambito dei media e della comunicazione che opera nella produzione e distribuzione televisiva in libera visione e a pagamento, cerca nuovo personale in varie città italiane. Per le candidature clicca qui

Modelli e Modelle;

Ballerini e Ballerine;

Professionisti dello Spettacolo;

Figuranti;

Produzione;

Redazioni giornalistiche;

Personale di supporto alla produzione dei programmi;

Figure che operano nello staff dei programmi;

Management.

Le aree di inserimento

Le opportunità si dividono principalmente in due macro-categorie: il settore Artistico/Creativo e quello Corporate/Produttivo.

1. Talento e spettacolo

Questa categoria è rivolta a chi sta davanti alle telecamere o contribuisce alla parte estetica e performativa dello show.

Modelli/e e Ballerini/e: fondamentali per varietà, programmi di intrattenimento e spot pubblicitari.

Professionisti dello Spettacolo: attori, conduttori e performer con esperienza.

Figuranti: spesso utilizzati come pubblico attivo o comparse nelle produzioni originali e nelle fiction.

2. Produzione e redazione

Il “cuore pulsante” dietro le quinte che trasforma un’idea in un programma televisivo.

Redazioni Giornalistiche: per testate come TG5, Studio Aperto o TGcom24 (richiesta iscrizione all’albo per i ruoli da giornalista).

Personale di Supporto e Staff: assistenti di studio, truccatori, parrucchieri, costumisti e tecnici audio/video.

3. Management e Corporate

La gestione aziendale che garantisce la sostenibilità e la crescita del network.

Ruoli: marketing, Vendite (Publitalia ’80), Risorse Umane, Finanza, Legale e IT/Digital (fondamentale per lo sviluppo di Mediaset Infinity).

Come Inviare la Candidatura (I passaggi corretti)

Mediaset gestisce le selezioni attraverso canali ufficiali strutturati per evitare truffe o dispersioni di dati.

Sito Ufficiale Mediaset: Bisogna accedere alla sezione “Lavora con noi” del portale corporate. Qui è possibile caricare il CV e monitorare le posizioni aperte per i ruoli amministrativi e tecnici. Casting Mediaset: Per ballerini, modelli e figuranti, il canale di riferimento è solitamente “Casting Mediaset”, dove vengono pubblicati i bandi per i singoli programmi (es. Amici, C’è posta per te, reality o nuovi quiz). LinkedIn: È il canale preferenziale per i ruoli di Management e figure professionali specializzate nel settore digital e comunicazione.

Consigli per una Candidatura Efficace