Il gigante della logistica DHL accelera il piano di recruiting in Italia. L’azienda ha recentemente annunciato l’apertura di diverse posizioni strategiche per potenziare i propri dipartimenti di sicurezza, sviluppo commerciale e risorse umane. Le opportunità riguardano varie città su tutto il territorio nazionale, offrendo sbocchi professionali sia a profili operativi che a figure manageriali.
Un settore in continua espansione
In un contesto economico dove la velocità delle spedizioni e la gestione della supply chain sono diventate cruciali, DHL cerca talenti pronti a gestire la complessità dei mercati internazionali. Particolare attenzione è rivolta al settore Healthcare & Life Science, un ambito che richiede standard di precisione e sicurezza altissimi.
Le figure professionali ricercate
Le posizioni aperte coprono un ventaglio diversificato di competenze. Ecco i profili principali attualmente selezionati dall’azienda:
Sviluppo Commerciale e Sales: si ricercano esperti come Field Sales Executive, Field Sales Specialist e Major Account Executive per gestire il portafoglio clienti e incrementare il business sul territorio.
Sicurezza e Operatività: tra i profili tecnici spiccano il Security Specialist e l’operativo specializzato nel delicato settore delle scienze della vita (Healthcare & LifeScience).
Logistica Internazionale: posizioni specifiche per la gestione dei flussi verso i mercati esteri, come l’addetto Caribbean, Central & South America OPS-CS e lo specialista in importazioni aeree e marittime (AFR & OFR Import Ops/CS Specialist).
Risorse Umane: ricerca attiva anche per figure senior, come il Senior HR Business Partner, incaricato di gestire la strategia del capitale umano.
Come candidarsi e dove lavorare
Le assunzioni interessano diverse città italiane, dai grandi hub logistici del Nord ai centri di distribuzione strategici del Centro-Sud. Clicca qui per candidarti con DHL
Per consultare l’elenco completo delle sedi, i requisiti specifici richiesti per ogni ruolo (come titoli di studio, certificazioni o anni di esperienza) e per inviare ufficialmente il proprio CV, è necessario accedere al portale carriere dell’azienda.
Nota per i candidati: la conoscenza della lingua inglese e la familiarità con i principali strumenti informatici rappresentano spesso requisiti trasversali per quasi tutte le posizioni in ambito internazionale.