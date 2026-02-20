Il gigante della logistica DHL accelera il piano di recruiting in Italia. L’azienda ha recentemente annunciato l’apertura di diverse posizioni strategiche per potenziare i propri dipartimenti di sicurezza, sviluppo commerciale e risorse umane. Le opportunità riguardano varie città su tutto il territorio nazionale, offrendo sbocchi professionali sia a profili operativi che a figure manageriali.

Un settore in continua espansione

In un contesto economico dove la velocità delle spedizioni e la gestione della supply chain sono diventate cruciali, DHL cerca talenti pronti a gestire la complessità dei mercati internazionali. Particolare attenzione è rivolta al settore Healthcare & Life Science, un ambito che richiede standard di precisione e sicurezza altissimi.

Le figure professionali ricercate

Le posizioni aperte coprono un ventaglio diversificato di competenze. Ecco i profili principali attualmente selezionati dall’azienda:

Come candidarsi e dove lavorare

Le assunzioni interessano diverse città italiane, dai grandi hub logistici del Nord ai centri di distribuzione strategici del Centro-Sud. Clicca qui per candidarti con DHL

Per consultare l’elenco completo delle sedi, i requisiti specifici richiesti per ogni ruolo (come titoli di studio, certificazioni o anni di esperienza) e per inviare ufficialmente il proprio CV, è necessario accedere al portale carriere dell’azienda.