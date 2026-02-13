Il CUS Catania si proietta verso il tradizionale Torneo goliardico sportivo riservato agli studenti iscritti all’Università di Catania e quest’anno, che il Palio d’Ateneo compie 21 anni, ha deciso di indire un bando di concorso di idee, per la creazione del Logo della XXI edizione, in programma a Catania dal 14 al 16 maggio 2026.

È la prima volta che il CUS Catania indice un bando di concorso legato al Palio d’Ateneo. Un’opportunità per gli studenti universitari per stringere ancora di più il legame con il Palio che ogni anno richiama sempre più iscritti.

La partecipazione è gratuita ed è riservata agli studenti dell’Università di Catania regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025/2026. Si può aderire singolarmente o in gruppo.

L’elaborato proposto deve obbligatoriamente contenere il logo, la dicitura “XXI Palio d’Ateneo – Catania 2026”; ed elementi grafici che rimandino al binomio sport e la città di Catania.

Il design dovrà essere versatile per più utilizzi quali la stampa delle T-shirt, contenuti social e web.

Dovrà rispettare i formati richiesti quali la modalità vettoriale (AI/EPS) e/o PDF in alta risoluzione.

SCADENZA – L’elaborato si intende regolarmente iscritto se fatto pervenire al CUS Catania entro le ore 24.00 del 10 marzo 2026 attraverso la mail PEC: cuscatania@pec.it, oppure consegnando il progetto negli uffici di segreteria alla Cittadella universitaria.

Una commissione composta da rappresentanti del CUS Catania e da tecnici esperti in grafica pubblicitaria valuterà gli elaborati pervenuti in base alla coerenza dei requisiti richiesti; all’originalità e alla creatività; all’efficacia comunicativa che esalti lo spirito goliardico-sportivo e infine, che rispetti la riproducibilità tecnica su diversi supporti.

Al vincitore (o al gruppo vincitore) verrà consegnato un voucher per svolgere attività sportive all’interno degli impianti del CUS Catania e la visibilità ufficiale sui canali di comunicazione dedicati al Palio d’Ateneo.