Ieri, 11 febbraio, a Catania, nella zona di Salto del Cane, sono stati soccorsi un gruppo di automobilisti ostacolati da una violenta e improvvisa bufera di neve, come riportato dall’immagine pubblicato del giornale ‘‘La Sicilia”.

Automobilisti bloccati: interventi da parte dei soccorsi

Durante la giornata di ieri, nel tardo pomeriggio, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Etna Sud, è tempestivamente intervenuto insieme alla Guardia di Finanza per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati sulla via Catania, in contrada Salto del Cane, a 1.800 metri di altitudine.

A causare l’emergenza una violenta bufera di neve accompagnata da forti raffiche di vento che hanno completamente immobilizzato i diversi conducenti.

I soccorritori del Corpo Nazionale, chiamati dai militari della guardia di Finanza, non hanno aspettato oltre, intervenendo immediatamente per fronteggiare la disagiante situazione degli automobilisti a causa del tempo, trovandosi dinanzi a diverse autovetture completamente immobilizzate dalla neve.

Le operazioni di soccorso si sono concluse in tempi rapidi: grazie alla collaborazione tra le squadre intervenute, gli automobilisti sono stati recuperati e messi in pronta sicurezza.

L’appello del Cnsas

A seguito di questo evento, il Cnsas ha lanciato un appello alla prudenza, invitando a non raggiungere le alte quote dell’Etna, neppure percorrendo la viabilità ordinaria, quando sono in corso allerte meteo, bufere di neve o forti venti.

In condizioni simili e con determinate avvertenze, anche una semplice uscita pomeridiana può trasformarsi in un’emergenza dalle conseguenze serie e drammatiche.