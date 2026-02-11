Il parco acquatico Etnaland, situato nel comune di Belpasso, in provincia di Catania, è stato recentemente sequestrato dalla magistratura a causa di “gravi violazioni di natura ambientale“. La notizia è stata divulgata dalla Guardia costiera di Catania, che ha eseguito l’indagine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo etneo.

Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli. Si dovrà aspettare la conferenza stampa prevista per oggi, alle ore 11.30, in tribunale, alla presenza del procuratore capo Francesco Curcio e del Direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Raffaele Macauda.

In aggiornamento…