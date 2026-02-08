Il colosso italo-francese dei semiconduttori, STMicroelectronics, ha annunciato un nuovo piano di potenziamento per il polo tecnologico di Catania. Entro settembre 2026, l’azienda inserirà 50 nuove risorse per rafforzare la capacità produttiva dello stabilimento siciliano, un’eccellenza mondiale nella produzione di chip e componenti elettronici.
I profili ricercati e il tipo di contratto
Le assunzioni annunciate riguardano principalmente i reparti produttivi. Sebbene il focus iniziale sia su contratti a tempo determinato, l’inserimento rappresenta un’importante porta d’accesso in una realtà certificata Top Employer 2026.
Oltre agli addetti alla produzione, l’ecosistema ST a Catania ricerca costantemente:
-
Tecnici specializzati e manutentori;
-
Ingegneri (elettronici, meccanici, gestionali);
-
Ricercatori per i laboratori di R&D;
-
Esperti di logistica e controllo qualità.
Perché è un’opportunità d’oro?
L’annuncio, accolto positivamente anche dai sindacati (FIOM CGIL), si inserisce in un contesto di forte espansione. Catania si conferma il cuore della “Etna Valley”, grazie ai massicci investimenti del Gruppo nel nuovo impianto di carburo di silicio (SiC), che promette di generare migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni.
Come candidarsi (Lavora con noi)
La selezione avviene esclusivamente online attraverso il portale ufficiale dell’azienda. Per partecipare alle selezioni:
-
Collegarsi alla pagina STMicroelectronics Careers.
-
Filtrare le ricerche per la sede di Catania.
-
Caricare il CV aggiornato in formato PDF (consigliato l’uso della lingua inglese per i profili tecnici).