In occasione delle Festività Agatine 2026, il servizio di trasporto pubblico AMTS subirà variazioni di percorso e di orario nelle giornate del 4 e 5 febbraio, con ulteriori effetti previsti anche nella mattinata del 6 febbraio. I provvedimenti rientrano nel piano di gestione della viabilità predisposto dal Comune di Catania per garantire sicurezza e ordine durante le celebrazioni in onore di Sant’Agata.

Chiusura del capolinea di Piazza Borsa

Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura del capolinea di Piazza Borsa nei giorni 4 e 5 febbraio e fino alla mattinata del 6 febbraio, o comunque fino a cessate esigenze. La misura si inserisce nel più ampio dispositivo di regolamentazione del traffico legato al passaggio del fercolo e agli eventi collaterali della festa.

Per la giornata odierna, nelle ore antimeridiane, la chiusura di Piazza Duomo, via Dusmet e via VI Aprile ha reso necessaria l’attivazione di percorsi alternativi per numerose linee AMTS. Le variazioni resteranno in vigore finché sarà consentito il transito dalla Stazione Centrale.

Linee con capolinea alla Stazione Acquicella o al Faro Biscari

Diverse linee hanno subito una limitazione o uno spostamento del capolinea. Le linee 423, 425, 438, 439, 830 e D effettuano il capolinea alla Stazione Acquicella, con ritorno limitato al Faro Biscari e successiva retrocessione. Anche la linea 439 limita il proprio percorso al Faro Biscari, mentre la 504M risulta sospesa.

Percorsi modificati e inversioni di marcia

Le linee 431N e 431R seguono un percorso modificato con inversione di marcia in via Plebiscito, all’altezza del parcheggio R1 AMTS. Le linee 628N e 628R mantengono il collegamento con la Stazione Centrale, ma effettuano inversioni di percorso in base alla direzione di marcia, garantendo il collegamento con Nesima.

La linea 424 effettua capolinea al Parcheggio Fontanarossa, così come la 927 e il Librino Express, che limitano il percorso al Faro Biscari nel viaggio di ritorno. L’Alibus riduce il servizio al tratto Faro Biscari – via Mulino, senza transitare all’interno dell’area portuale.

Il percorso speciale della linea 902

Particolarmente articolate le modifiche per la linea 902. In partenza, il bus attraversa Piazza della Repubblica, Corso Martiri della Libertà, Piazza Giovanni XXIII, Viale Libertà, Corso Italia e Viale Mario Rapisardi, per poi rientrare sul percorso ordinario. Al ritorno, transita da via Garibaldi, via Plebiscito, via Lago di Nicito, Piazza Santa Maria di Gesù, via Androne, via Cappuccini e Corso Sicilia, prima di tornare in Piazza della Repubblica.

Possibili ulteriori variazioni

AMTS segnala che le modifiche attualmente in vigore potranno subire ulteriori variazioni, anche estemporanee, in relazione alla posizione del fercolo di Sant’Agata e alle indicazioni delle autorità competenti in materia di sicurezza. Si invita pertanto l’utenza a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali.