La fase più intensa dell’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia Orientale è ormai alle spalle, ma per numerose famiglie del territorio comunale di Belpasso l’emergenza non è ancora conclusa. Da lunedì scorso, molte utenze cittadine risultano ancora prive di energia elettrica a causa dei gravi danni alla rete.

Il sindaco Caputo: “Tempi di ripristino non più tollerabili”

A intervenire sulla vicenda è il sindaco Carlo Caputo, che sottolinea come la situazione stia diventando insostenibile. “I tempi di ripristino si stanno allungando oltre ogni ragionevole attesa e la pazienza dei cittadini, comprensibilmente, è ormai esaurita”, spiega Caputo. Il primo cittadino ha precisato di essere in costante contatto con i tecnici e i responsabili di E-Distribuzione (Gruppo Enel) fin dalle prime ore dell’emergenza.

Preoccupazione per le fasce più fragili

Particolare attenzione è rivolta ai cittadini più vulnerabili: bambini, anziani e persone con disabilità. “Ci sono cittadini costretti da oltre 72 ore a vivere senza riscaldamento e senza la possibilità di utilizzare apparecchiature elettriche essenziali”, afferma Caputo, definendo la condizione “non più giustificabile come una normale attesa tecnica”.

Coinvolta anche la Prefettura

Alla luce del perdurare dell’emergenza, l’amministrazione comunale ha deciso di segnalare la situazione alla Prefettura, chiedendo che venga attribuita la massima priorità agli interventi di riparazione. Nel frattempo, il Comune assicura un monitoraggio costante della situazione, fino al completo ripristino del servizio elettrico.