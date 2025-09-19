Nel pomeriggio del 17 settembre 2025 si è verificato un grave incendio alla condotta di adduzione al serbatoio Sant’Anna a Belpasso. L’episodio ha causato notevoli disagi alla distribuzione dell’acqua, con conseguenti problemi di approvvigionamento idrico nel quartiere San Giuseppe, lungo tutta l’area che scende fino alla XII traversa e nella zona di contrada Conca.

Le squadre tecniche sono intervenute prontamente e sono già al lavoro per riparare il danno. Secondo le previsioni, gli interventi dovrebbero concludersi nella mattinata di oggi. Tuttavia, per la piena normalizzazione del servizio idrico sarà necessario attendere ulteriori tempi tecnici, legati al riempimento del serbatoio e delle condotte principali.

Nel frattempo, i residenti delle aree coinvolte devono fare i conti con rubinetti a secco e notevoli disagi, specialmente nelle ore di maggiore utilizzo domestico.

Adrano: previsto stacco ENEL e possibili disagi idrici

Non va meglio ad Adrano, dove la società SEDA ha comunicato un intervento programmato di stacco ENEL per la giornata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 8:30 alle 16:20.

Durante questa fascia oraria, si prevedono interruzioni nella distribuzione dell’acqua nei quartieri Monterosso, Roccazzella e Cappellone. Una volta ripristinata la fornitura elettrica, gli impianti verranno immediatamente riattivati. Tuttavia, come spesso accade, i cittadini dovranno attendere i tempi tecnici di riempimento delle vasche di accumulo e delle condotte prima di vedere l’acqua tornare regolarmente nelle abitazioni.