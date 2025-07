Nella giornata di oggi, lunedì 14 luglio, un guasto agli impianti elettrici che alimentano la produzione idrica ha causato diversi e numerosi disservizi nella rete idrica in città. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, il problema ha provocato abbassamenti della pressione dell’acqua e, in alcune aree, anche l’interruzione totale dell’erogazione.

Le zone colpite comprendono viale Marco Polo, il tratto alto di viale Vittorio Veneto, via Vincenzo Giuffrida, via Sabato Martelli Castaldi, via Ammiraglio Caracciolo e viale Medaglie D’Oro.

La società Sidra, che gestisce il servizio idrico in città, ha fatto sapere che i tecnici sono già al lavoro per risolvere l’avaria e che il ritorno alla normalità è previsto entro la tarda serata.

In aggiornamento…