Acireale: durante la mattinata di ieri, 21 Gennaio, la protezione civile ha provveduto al controllo tecnico dei diversi istituti scolastici all’interno della località.

Le verifiche effettuate hanno avuto gli esiti desiderati, non presentando alcun tipo di problematica strutturale, difatti sia le attività scolastiche e sia i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, riprenderanno regolarmente a partire da oggi, 22 gennaio.

La conta dei danni

Nonostante i controlli da parte della protezione civile siano andati a buon fine, è vietato raggiungere i luoghi che maggiormente hanno subito i danni del ciclone Harry, in particolar modo le zone vicino ai porti.

L’ordinanza di divieto di transito, sia per i pedoni che per i veicoli, riguarda determinate zone di Acireale, di seguito le elencheremo: la frazione di Santa Tecla, in particolar modo via Cocole, via Ascanio, via Argenta, via Scalo Pennisi, via Costiglio Casino e Piazza Giovanni Paolo II.

Successivamente il divieto riguardo anche la frazione di Stazzo, con il divieto in via Spiaggia; la frazione di Santa Maria La Scala, in via Molino. Il provvedimento fa riferimento anche a tutti i porti presenti nelle frazioni di Capo Mulini, Santa Maria La Scala, Santa Tecla, Stazzo e Pozzillo.

Il comune invita i cittadini a prestare la massima attenzione, evitando di attuare azioni pericolose, soprattutto nelle zone maggiormente colpite dal ciclone, come porti o luoghi in vicinanza di corsi d’acqua.