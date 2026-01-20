Nella serata di ieri è stato evacuato il borgo marinaro di Marzamemi, a Pachino, nel Siracusano. A disporre l’ordinanza il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza. La firma per la messa in sicurezza degli abitanti sarebbe arrivata dopo un vertice d’urgenza con la Protezione civile per il peggioramento delle condizioni meteo.

Le parole del sindaco di Pachino

“Le previsioni sono tutte in peggioramento, – ha dichiarato il sindaco – sono previste onde altissime e la Protezione civile provinciale ci ha chiesto maggiore attenzione. Da qui la decisione di emettere l’ordinanza di evacuazione”.

D’altronde la forte perturbazione in arrivo nelle prossime ore impone scelte drastiche soprattutto per i cittadini che possiedono le case di fronte al mare. Inoltre, a tale provvedimento si aggiunge quello che riguarderà tutto il centro abitato di Marzamemi. Il Comune ha attivato strutture di accoglienza per le famiglie coinvolte, che resteranno ospitate fino al miglioramento delle condizioni. Ma in paese molte persone avrebbero rifiutato di lasciare le proprie case.

“Chiedo ai miei concittadini la massima collaborazione con la Polizia municipale. Una scelta a tutela della pubblica incolumità”, ha aggiunto il sindaco. La decisione è maturata dopo aver sentito la cabina di regia presieduta dal prefetto di Siracusa.

Si attendono quindi forti mareggiare che potrebbero minacciare le abitazioni.