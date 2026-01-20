Colpito dall’ondata di maltempo anche il porto di Catania. A seguito delle forti mareggiate un’imbarcazione da pasca sarebbe affondata.

In merito alla sicurezza dei porti catanesi durante le condizioni meteo avverse, è intervenuta anche la Federazione Armatori Siciliani: “quando le istituzioni non intervengono, la disperazione prende il posto delle regole. L’allerta meteo che in queste ore colpisce la Sicilia orientale ha trasformato ancora una volta il porto di Ognina in un fronte di emergenza permanente, confermando quanto denunciato da anni dalle associazioni del settore marittimo: infrastrutture fragili, nessuna protezione reale, rischio strutturale costante. Nel pomeriggio di ieri – si legge in una nota – di fronte alla minaccia imminente di mareggiate e crolli, alcuni titolari di concessioni demaniali hanno deciso di intervenire senza attendere autorizzazioni formali, operando in condizioni di estrema urgenza. In poche ore sono state collocate decine e decine di lastre in cemento armato nei fondali del porticciolo, nel tentativo di arginare la violenza delle onde e contenere il rischio di collasso delle strutture”.