Il comune di Acireale ha fatto scattare un’ordinanza di evacuazione di alcuni immobili situati a Capo Mulini e Santa Maria la Scala, a causa dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per le giornate di oggi 19 gennaio e di domani 20 gennaio.

L’ ordinanza, firmata dal sindaco, ha disposto l’evacuazione delle seguenti vie:

Vie Garitta e Rapallo;

Lungomare Martinez;

Via Molino.

L’ ordinanza scatterà dalle ore 13:00 della giornata odierna, fino alle ore 8:00 del 21 gennaio 2026.

In caso di difficoltà, il centro operativo comunale fornirà assistenza, chiamando al numero 095/895545.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione al massimo senso di responsabilità, a seguire le indicazioni delle Autorità competenti e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali ufficiali del Comune di Acireale.