Il comune di Acireale ha fatto scattare un’ordinanza di evacuazione di alcuni immobili situati a Capo Mulini e Santa Maria la Scala, a causa dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per le giornate di oggi 19 gennaio e di domani 20 gennaio.
L’ ordinanza, firmata dal sindaco, ha disposto l’evacuazione delle seguenti vie:
- Vie Garitta e Rapallo;
- Lungomare Martinez;
- Via Molino.
L’ ordinanza scatterà dalle ore 13:00 della giornata odierna, fino alle ore 8:00 del 21 gennaio 2026.
In caso di difficoltà, il centro operativo comunale fornirà assistenza, chiamando al numero 095/895545.