Concorso Ministero dell’Economia: recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha indetto un nuovo concorso volto all’assunzione per 548 funzionari. Nello specifico il nuovo bando sarà volto alla copertura a tempo indeterminato di 63 posti da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità e di 485 posti da inquadrare nell’Area dei funzionari.

In questo caso la selezione sarà rivolti ai laureati, con sedi di lavoro in diverse regione d’Italia. Si ricorda che el domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 27 gennaio 2026. Di seguito i requisiti richiesti.

Concorso Ministero dell’Economia, i posti disponibili

Il nuovo concorso del Ministero dell’Economia e delle finanze prevede il reclutamento di 485 posti per l’area di funzionari e di 63 posti per l’area delle elevate professionalità. Nello specifico, in Sicilia sono previsti 1 posto a Palermo (Codice EP-SICU.2) per esperti in sicurezza sul lavoro (Codice EP-SICU). 10 posti in Sicilia (Codice TRIB.13) per funzionari giuridico – tributario (Codice TRIB).

Concorso Ministero dell’Economia, i requisiti richiesti

Potranno partecipare al nuovo concorso tutti coloro che possiedono requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che

costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce.

Inoltre per l’area delle elevate professionalità sarà richiesta:

esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativi, in funzioni specialistiche e/o di responsabilità nell’ambito delle attività inerenti alla famiglia professionale di riferimento;

anche non continuativi, in funzioni specialistiche e/o di responsabilità nell’ambito delle attività inerenti alla famiglia professionale di riferimento; Laurea Magistrale nelle classi / materie indicate nel bando per ogni singolo codice concorso.

Per l’area dei funzionari:

Laurea Triennale o Laurea Magistrale nelle classi / materie indicate nel bando per ogni singolo codice concorso.

Concorso Ministero dell’Economia, come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso per 548 funzionari deve essere presentata entro e non oltre le ore 18.00 del 27 gennaio 2026, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. Si dovrà possedere SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS e il possesso di una PEC. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00.