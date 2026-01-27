Concorsi pubblici: nuovi bandi in scadenza per questa ultima settima di gennaio. I diversi bandi coinvolgeranno tutte le regioni, dal Nord al Sud Italia, e interessano anche i principali Ministeri e le Pubbliche Amministrazioni centrali. I diversi bandi riguarderanno sia l’assunzione di diplomati che laureati. Di seguito tutti i dettagli.

Concorsi pubblici, bando per assistenti Ministero della Difesa

Indetto un nuovo concorso del Ministero della Difesa volto all’assunzione di assumere complessivamente 1100 Assistenti. La nuova selezione sarà rivolta a tutti i cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria. Il bando prevede l’assunzione delle nuove figure professionali a tempo indeterminato negli ambiti amministrativo, sanitario e tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza / ambientale. I diversi posti di lavoro saranno distribuiti in diverse regioni d’Italia, si rimanda quindi alla lettura del bando integrale per conoscere la distribuzione. Si ricorda che le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 27 gennaio 2026.

Concorsi pubblici, bando Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha indetto un concorso per l’assunzione di 548 funzionari a tempo indeterminato. In particolare, saranno coperti 63 posti nell’Area delle elevate professionalità e 485 posti nell’Area dei funzionari. La selezione è rivolta a laureati e offre diverse opportunità di lavoro in diverse sedi in tutta Italia. Si rimanda quindi alla lettura del bando integrale per conoscere le diverse posizioni lavorative e le indicazioni per poter inviare correttamente la domanda di partecipazione. Si ricorda che le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2026.

Concorsi pubblici, bando per protezione civile

Online il bando per il nuovo concorso della Protezione Civile per l’assunzione di 130 nuove unità, suddivise tra Assistenti e Funzionari. Le selezioni sono aperte a diplomati per il ruolo di assistente e a laureati (anche con laurea triennale) per il ruolo di funzionario. Si ricorda che i candidati selezionati saranno assunti a tempo indeterminato. Le opportunità di lavoro riguardano diverse sedi e saranno legate a compiti operativi e di supporto nelle attività di protezione civile, con un forte impegno sul territorio. Anche in questo caso, le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 27 gennaio 2026.