A Catania il documento d’identità cartaceo perderà validità a partire dal 3 agosto 2026! Da rispettare non più la scadenza riportata sul documento ma quella imposta dal comune etneo.

Il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Secondo l’avviso pubblicato dal Comune di Catania i cittadini che ancora non possiedono la Carta d’Identità Elettronica (CIE) devono richiederla entro il termine indicato, 3 agosto 2026. Il rispetto di tale scadenza garantirà continuità nella validità del documento di riconoscimento.

La CIE non è altro che una card con microprocessore integrato, che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, tra cui: elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale). Ma i vantaggi non solo solo questi, infatti oltre a contenere maggiori informazioni rispetto al documento cartaceo. Il documento elettronico consentirà a tutti i cittadini di accedere ai servizi online erogati dalla Pubblica Amministrazione. Inoltre, costituirà uno strumento di identificazione del cittadino, valido anche come documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui l’Italia ha firmato specifici accordi e consente il riconoscimento tramite il sistema Spid.

Come richiedere il nuovo documento

Si ricorda che potrà richiedere la carta d’identità soltanto il diretto interessato recandosi personalmente presso lo sportello della sede del Centro Direzionale S. Leone o presso gli sportelli di tutti i Municipi e dei relativi Centri Servizi. Sarà obbligatoria la prenotazione da richiedersi presso i suddetti sportelli, oppure collegandosi al portale di prenotazione online del Comune di Catania. Potranno richiedere il nuovo documento senza prenotazione nei casi in cui in presenza di posti resi liberi dagli utenti prenotati per mancata presentazione allo sportello o in assenza di prenotazioni. Per poter accedere al rinnovo, gli utenti dovranno pagare 25 euro. Una volta completata tutta la procedura la Carta sarà trasmessa direttamente dal Ministero dell’interno al domicilio dell’interessato entro sei giorni dalla presentazione dell’istanza

Si ricorda che lo sportello C.I.E. chiude, improrogabilmente, alle ore 12.30 (ore 17.00 il giovedì pomeriggio).