Concorso ISTAT 2026: l’Istituto Nazionale di Statistica, ha bandito due concorsi pubblici per complessivi 100 posti a tempo indeterminato, rivolti a candidati laureati con profili altamente qualificati. Si tratta di una delle più importanti opportunità occupazionali nel settore pubblico per il 2026, con assunzioni nei ruoli di Ricercatore di III livello professionale e Tecnologo di III livello professionale.

Le nuove risorse contribuiranno allo sviluppo della statistica ufficiale, dell’innovazione digitale e dei processi organizzativi dell’Istituto. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 22 gennaio 2026.

Concorso ISTAT: i posti disponibili

Il concorso prevede 100 posti complessivi, suddivisi in due distinti bandi.

54 posti per Ricercatori di III livello professionale, così distribuiti:

5 posti – Area Statistiche Territoriali e Ambientali : sviluppo e innovazione delle statistiche ufficiali per l’analisi territoriale e ambientale;

: sviluppo e innovazione delle statistiche ufficiali per l’analisi territoriale e ambientale; 10 posti – Area Data Science : progettazione di soluzioni avanzate per l’analisi dei dati su fenomeni sociali, economici e territoriali;

: progettazione di soluzioni avanzate per l’analisi dei dati su fenomeni sociali, economici e territoriali; 8 posti – Area Statistica Metodologica : ricerca applicata e innovazione metodologica nella statistica ufficiale;

: ricerca applicata e innovazione metodologica nella statistica ufficiale; 21 posti – Area Statistiche Economiche : produzione e gestione delle statistiche economiche ufficiali;

: produzione e gestione delle statistiche economiche ufficiali; 10 posti – Area Statistiche Socio-Demografiche: analisi e sviluppo delle statistiche su popolazione e fenomeni sociali.

46 posti per Tecnologi di III livello professionale, suddivisi in:

7 posti – Area Giuridico-Legale ;

; 6 posti – Area Patrimonio, Acquisti e Logistica ;

; 6 posti – Area Pianificazione, Organizzazione e Gestione dei Processi e delle Risorse ;

; 5 posti – Progettazione di Architetture per le Tecnologie dell’Informazione ;

; 4 posti – Area Comunicazione e Diffusione ;

; 6 posti – Progettazione e Sviluppo di Piattaforme Digitali ;

; 11 posti – Area Metodi e Tecniche per la Raccolta dei Dati e Gestione dei Processi Statistici ;

; 1 posto – Area Relazioni Internazionali.

Ogni candidato può presentare domanda per una sola area professionale. Sono previste riserve di posti per categorie protette, Forze Armate e operatori del Servizio Civile Universale.

Concorso ISTAT: i requisiti di accesso

Per partecipare al concorso ISTAT è necessario possedere i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico;

idoneità psico-fisica alle mansioni;

non essere stati destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione.

Requisiti specifici per Ricercatori:

Laurea magistrale, specialistica, a ciclo unico o vecchio ordinamento in discipline coerenti con l’area scelta;

Dottorato di ricerca attinente all’area di candidatura, oppure in alternativa: almeno 3 anni di esperienza post-laurea in attività di ricerca coerenti, oppure 3 anni di attività di ricerca svolta presso università o enti di ricerca pubblici o privati, anche esteri.

Requisiti specifici per Tecnologi:

Laurea magistrale o titolo equiparato coerente con l’area prescelta;

Dottorato di ricerca attinente, oppure: almeno 3 anni di esperienza tecnologica o professionale post-laurea, esperienza triennale presso università o enti di ricerca qualificati, anche internazionali.

Concorso ISTAT: le prove d’esame

La selezione avverrà tramite:

valutazione dei titoli ;

; una prova scritta ;

; una prova orale.

Prova scritta

Durata: 4 ore, svolta con strumenti informatici. È articolata in due fasi:

3 quesiti a risposta sintetica sulle materie specifiche del profilo;

sulle materie specifiche del profilo; 5 quesiti situazionali a risposta multipla, per valutare competenze organizzative e trasversali.

Prova orale

Consiste in un colloquio su:

materie della prova scritta;

ordinamento ISTAT;

Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);

Sistema Statistico Europeo.

Durante il colloquio sarà verificata anche la conoscenza dell’inglese e delle principali applicazioni informatiche.

Come presentare la domanda e scadenze

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online entro le ore 14:00 del 22 gennaio 2026, tramite il Portale inPA. Sono disponibili due sezioni dedicate:

concorso per Ricercatori;

concorso per Tecnologi.

È consigliato disporre di una PEC personale, utile per le comunicazioni ufficiali. L’elenco degli ammessi e il calendario delle prove saranno pubblicati sul Portale inPA almeno 15 giorni prima dello svolgimento degli esami.