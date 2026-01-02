Una buona parte della Legge di Bilancio per il 2026, che è stata approvata in via definitiva il 30 dicembre, è dedicata al comparto fiscale e delle tasse. Di seguito tutti i rincari previsti per il 2026!

Aumenta il costo disel e sigarette

Dal 1 gennaio 2026, anche il carburante subirà un aumento di 4,05 centesimi al litro. Secondo Codacons, questo rincaro comporterà un aggravio annuale che potrebbe superare gli 80 euro per chi possiede un’auto diesel. Altro aumento significativo riguarda il consumo di tabacco. Dal 1° gennaio 2026, infatti, è previsto un incremento delle accise su sigarette, sigarette elettroniche e altri prodotti correlati. L’aumento sarà progressivo, con un incremento di 0,40 euro al pacchetto entro il 2028. A partire dal 2026, il costo delle sigarette aumenterà di 0,15 euro a pacchetto, ma anche il trinciato, il tabacco riscaldato e le e-cig subiranno un aumento.

Novità su Rc Auto e le aliquote

A partire dal 1 gennaio 2026, l’aliquota applicata ai premi delle polizze Rc Auto per i rischi di infortunio del conducente e per il rischio di assistenza stradale subirà un notevole aumento. L’aliquota passerà infatti dal 2,5% al 12,5% per tutti i contratti stipulati o rinnovati dal nuovo anno. Questo incremento si aggiunge a una già significativa crescita dei costi delle polizze negli ultimi anni. Dal 2022 al 2025, infatti, il costo medio di una polizza Rc Auto è aumentato del 17,5%, passando dai 353 euro medi di gennaio 2022 ai 415 euro previsti per gennaio 2025.

Aumentano le tasse per affitti brevi e Tobin Tax

Per quanto riguarda gli affitti brevi, dopo un lungo dibattito, si è trovato un compromesso. A partire dal 2026, la cedolare secca avrà una doppia aliquota. Se fino ad oggi l’aliquota era unica al 21%, in futuro rimarrà al 21% solo per la prima unità immobiliare. Per il secondo immobile, invece, l’aliquota salirà al 26%. Un altro provvedimento che riguarda le transazioni finanziarie è l’aumento della Tobin tax. La tassa sulle transazioni finanziarie raddoppierà, passando dallo 0,02% allo 0,04%.