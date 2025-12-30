In occasione del tanto atteso concerto di fine anno in piazza Duomo, il sindaco Enrico Trantino ha emesso un’ordinanza per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

I divieti emanati

Il provvedimento stabilisce alcune restrizioni che entreranno in vigore dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6:00 del giorno successivo. Si ricorda che tali provvedimenti avranno uun raggio di 250 metri da piazza Duomo e piazza Università.

Secondo l’ordinanza emanata, le seguenti azioni saranno vietate: introdurre oggetti, strumenti o materiali pericolosi, vietati o che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica; portare valigie o zaini con un’altezza superiore a 30 cm, spray e liquidi irritanti di qualsiasi tipo, bastoni per selfie, attrezzature fotografiche, audio e video professionali o semi-professionali (come le GoPro). Vietati anche oggetti contundenti, bottiglie o contenitori di vetro o alluminio (le bevande in bottiglie di plastica dovranno essere senza tappo). A questi divieti si aggiunge il consumo di alcolici di qualsiasi tipo, compreso spumante e champagne. Saranno inoltre sanzionati tutti i comportamenti che disturbano gravemente l’uso pubblico degli spazi, come il bivacco molesto.

Le sanzioni previste

“La violazione dell’ordinanza, fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, comporta: l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, (ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.) – si legge nella nota del comune – con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00; la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli oggetti e delle bevande indicate, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 689 del 24/11/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della stessa legge”.

Alcuni dettagli sulla serata

La notte più magica dell’anno verrà presentata da Ruggero Sardo. Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30 in Piazza Duomo, saranno inoltre allestiti anche dei maxi-schermo e diffusione audio in piazza Università. Sul palco si alterneranno diversi artisti, tra cui Zapato, Color Indaco, I Beddi insieme a Kaballà, Marina Rei e altri ospiti ancora da annunciare. Dopo lo showcase di Ghali, la festa continuerà con un dj set a cura di Radio Studio Centrale fino a tarda notte, per salutare il nuovo anno in grande stile.