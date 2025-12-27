Cresce l’attesa per il Capodanno 2026 a Catania! L’unica cosa certa è che il Capodanno 2026 a Catania avrà il volto di Ghali. L’artista sarà il volto della serata del 31 dicembre in piazza Duomo, con uno showcase dopo la mezzanotte: una performance musicale più breve rispetto a un concerto completo, ma comunque attesissima. Nato a Milano, Ghali vanta 60 Dischi di Platino, 21 Dischi d’Oro e una grande popolarità online, con oltre 3,6 milioni di follower su Instagram e più di 3 milioni di iscritti su YouTube.

I dettagli sulla serata di Capodanno

La notte più magica dell’anno verrà presentata da Ruggero Sardo. Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30 in Piazza Duomo, saranno inoltre allestiti anche dei maxi-schermo e diffusione audio in piazza Università. Sul palco si alterneranno diversi artisti, tra cui Zapato, Color Indaco, I Beddi insieme a Kaballà, Marina Rei e altri ospiti ancora da annunciare. Dopo lo showcase di Ghali, la festa continuerà con un dj set a cura di Radio Studio Centrale fino a tarda notte, per salutare il nuovo anno in grande stile.

Svelata anche la cantante X per completare la line-up degli artisti: si tratta di Delia! Una partecipazione anticipata dal sindaco Enrico Trantino durante la presentazione del programma delle festività promosso dal Comune, e adesso svelata e confermata ufficialmente dopo la finale di X Factor, che ha visto la giovane cantautrice catanese impegnata fino alla serata clou del talent. “Abbiamo voluto fortemente questa giovanissima artista catanese – sottolinea il sindaco Enrico Trantino – e siamo felici che abbia accolto con gioia il nostro invito. Delia ci ha profondamente colpiti per il suo straordinario talento, capace di unire studio e metodo ad arte, genio creativo e voglia di valorizzare le radici di una terra immensa e potente come le sue sonorità”.

Cambia la mobilità in città

Per gestire il grande afflusso di pubblico previsto durante le festività, l’Amministrazione di Catania ha messo a punto un piano integrato di mobilità, coordinando AMTS, Polizia locale, Ufficio Traffico Urbano e FCE, che gestisce la Metropolitana. È già operativo il nuovo parcheggio tra via Luigi Sturzo e via Luigi Rizzo, con sessanta stalli alle tariffe della zona A. A questi si aggiungono i 103 nuovi stalli blu in Piazza Borsellino. Si ricorda che il sarà attivo tutto l’anno, 24 ore su 24, con tariffa diurna di 1 euro l’ora e notturna di 50 centesimi.

Inoltre, AMTS ha introdotto due abbonamenti natalizi, acquistabili sull’app AMTS Smart Ticketing e validi dal 7 dicembre al 6 gennaio, al costo di 10 euro, nelle versioni “trasporto” e “trasporto + parcheggi scambiatori” Obelischi e Nesima. Sono previste anche iniziative dedicate a bike e car sharing, con nuove aree di sosta e modalità integrate consultabili sul sito AMTS. Per quanto riguarda la Metropolitana, l’orario sarà prolungato fino all’una anche la domenica, oltre che nei giorni festivi e prefestivi, mentre nella notte di Capodanno le corse saranno garantite fino alle tre. Inoltre, sarà disponibile uno speciale biglietto al costo di 1 euro, valido dal 6 dicembre al 6 gennaio, che consente due corse nella stessa giornata.