Una giornata di festa, partecipazione e orgoglio collettivo ha segnato l’inaugurazione del rinnovato stadio comunale di via Francaviglia a Motta Sant’Anastasia. Un impianto completamente riqualificato che si candida a diventare un punto di riferimento per lo sport locale e per l’intero comprensorio etneo. Migliaia di persone, tra giovani atleti, famiglie, dirigenti sportivi e istituzioni, hanno assistito al taglio del nastro di una struttura che, dopo anni di interventi e progettazione, torna a nuova vita con un volto moderno e funzionale.

Un impianto rinnovato tra sport e comunità

Lo stadio, intitolato alla patrona Sant’Anastasia, è stato al centro di un importante intervento di restyling che ha trasformato una struttura in terra battuta in un impianto dotato di manto erboso di ultima generazione. Accanto al campo da gioco, è stata riqualificata anche la pista di atletica leggera, mentre le tribune sono state completamente rinnovate e dotate di copertura. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ai giovani del territorio uno spazio adeguato per la pratica sportiva, valorizzando il ruolo dello sport come strumento di crescita, socializzazione e inclusione.

Le istituzioni in campo per il territorio

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerose autorità civili e istituzionali. Tra gli interventi, quello del sindaco Antonio Bellia, che ha sottolineato come lo stadio rappresenti un risultato condiviso dall’intera comunità, e del vicesindaco e deputato nazionale Anastasio Carrà, che ha ricordato il percorso amministrativo che ha portato al finanziamento dell’opera. Presente anche il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, che ha evidenziato il valore sociale degli impianti sportivi come strumenti di aggregazione e prevenzione del disagio giovanile, e il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha rimarcato l’importanza di restituire ai giovani spazi dedicati alla crescita sana e alla competizione sportiva.

Un progetto nato dalla collaborazione istituzionale

Il nuovo stadio è il risultato di un lavoro congiunto tra amministrazioni e tecnici, che ha permesso di trasformare un vecchio impianto in una struttura moderna e pienamente funzionale. Il progetto ha incluso non solo il rifacimento del terreno di gioco, ma anche la realizzazione di nuovi spogliatoi, il miglioramento dell’accessibilità e la sistemazione del manto stradale di accesso. Un intervento complessivo che punta a rafforzare l’offerta sportiva del territorio e a garantire spazi adeguati alle società calcistiche locali, in particolare al Motta Calcio, che potrà ora contare su una “casa” rinnovata e all’altezza delle proprie ambizioni.

Lo sport come investimento sociale

Oltre l’aspetto infrastrutturale, l’inaugurazione dello stadio rappresenta un investimento sul tessuto sociale della comunità. Come sottolineato nel corso della cerimonia, lo sport viene visto come strumento educativo capace di promuovere valori come il rispetto delle regole, la collaborazione e la sana competizione. La nuova struttura, dotata di impianti moderni e pensata per accogliere giovani atleti e famiglie, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione degli spazi pubblici e di contrasto al disagio giovanile. Un segnale concreto che punta a rafforzare il legame tra territorio, istituzioni e nuove generazioni.