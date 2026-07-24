La Commissione verifica l’avanzamento del cantiere

La visita è stata guidata dal presidente della V Commissione Lavori Pubblici, Angelo Scuderi, insieme ai consiglieri Melania Miraglia, Fabio Curró, Santo Arena e Maurizio Zarbo. Durante il sopralluogo è stato accertato che i lavori procedono regolarmente e che l’opera ha ormai raggiunto circa l’80% della sua realizzazione. Il rispetto delle tempistiche rappresenta un elemento significativo per un’infrastruttura attesa da anni e destinata a rafforzare l’offerta sportiva della città, offrendo nuovi spazi per società, atleti e manifestazioni sportive.

Un progetto strategico per il quartiere Nesima e per Catania

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il valore strategico del PalaNesima, la cui progettazione è stata avviata durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Salvo Pogliese e successivamente portata avanti nella fase esecutiva dalla giunta del sindaco Enrico Trantino. Un ruolo determinante è stato attribuito all’allora assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport, Sergio Parisi, promotore dell’iniziativa e sostenitore del recupero di un’area che per lungo tempo aveva vissuto una situazione di degrado. Il nuovo impianto è destinato a rappresentare un punto di riferimento per il quartiere e per l’intera area metropolitana, contribuendo alla riqualificazione urbana e alla crescita delle attività sportive.

Viabilità e accessibilità tra le priorità prima dell’apertura

Oltre allo stato di avanzamento dell’opera, la Commissione ha evidenziato la necessità di pianificare gli interventi sulle aree esterne al palazzetto. Tra le priorità figurano la sistemazione della viabilità, la realizzazione di percorsi pedonali sicuri e il miglioramento dell’accessibilità, elementi considerati indispensabili per garantire la piena fruibilità dell’impianto una volta completato.

Secondo il presidente Angelo Scuderi, il PalaNesima rappresenta una scelta lungimirante che consentirà di valorizzare l’intero comparto sportivo della zona, anche grazie alla vicinanza della metropolitana e ai collegamenti stradali che renderanno la struttura facilmente raggiungibile da tutta l’area Catanese. La Commissione continuerà a seguire l’evoluzione dei lavori fino alla consegna definitiva dell’impianto, con l’obiettivo di assicurare il rispetto dei tempi previsti e la piena funzionalità della nuova struttura.