Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e alla riqualificazione urbana prende vita nel cuore di San Cristoforo. Mercoledì 8 luglio alle ore 10:00 sarà inaugurato il nuovo campo di calcio di Largo Don Puglisi, in via Barcellona, insieme agli interventi di rigenerazione degli spazi pubblici circostanti. L’opera rappresenta un importante passo nel percorso di trasformazione del quartiere catanese e costituisce la prima infrastruttura completata nell’ambito del Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale e ambientale per i territori ad alta vulnerabilità, noto come Decreto Caivano.

San Cristoforo, un nuovo campo per il quartiere: domani l’inaugurazione

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’assessore all’Urbanistica Luca Sangiorgio, le rappresentanze istituzionali cittadine e i rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Per celebrare l’apertura del nuovo impianto è prevista anche una gara simbolica che coinvolgerà alcuni ragazzi del quartiere, trasformando l’inaugurazione in un momento di partecipazione e condivisione per la comunità locale.

Il nuovo campo sportivo è stato realizzato con impianti di illuminazione e interventi di sistemazione delle aree verdi attraverso nuove alberature, con l’obiettivo di restituire ai residenti uno spazio pubblico più sicuro, accessibile e destinato all’aggregazione. Un luogo pensato soprattutto per i più giovani, affinché lo sport possa diventare uno strumento di inclusione e di crescita sociale.

Il primo intervento completato del Piano Caivano a Catania

L’opera di Largo Don Puglisi rappresenta la prima realizzazione conclusa e consegnata tra gli interventi previsti dal programma nazionale rivolto ai territori caratterizzati da maggiore fragilità sociale e urbana. Per Catania, il quartiere individuato come area strategica di intervento è proprio San Cristoforo, destinatario di un finanziamento complessivo di 21 milioni di euro destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali e sociali.

Il progetto punta a incidere non soltanto sull’aspetto urbanistico, ma anche sulla qualità della vita dei cittadini, attraverso la creazione di spazi capaci di favorire relazioni, attività sportive e nuove opportunità per il territorio. Il campo di calcio diventa così il primo tassello di un percorso più ampio di rigenerazione del quartiere.

Investimenti e cantieri: la trasformazione urbana di San Cristoforo

I lavori sono stati realizzati attraverso una procedura di gara gestita da Invitalia, con il supporto tecnico e operativo della Direzione Urbanistica del Comune di Catania, guidata dall’ingegnere Biagio Bisignani. La realizzazione del nuovo impianto rappresenta un risultato concreto all’interno di un programma più ampio che coinvolge diverse aree del quartiere.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, gli altri interventi previsti dal Piano risultano già in fase avanzata di esecuzione. Si tratta di un insieme di opere che punta a modificare progressivamente il volto di San Cristoforo, attraverso interventi dedicati agli spazi pubblici, ai servizi e alle infrastrutture.

Sport e comunità: un nuovo punto di riferimento per i giovani

La nascita del campo di Largo Don Puglisi assume un valore che va oltre la semplice realizzazione di una struttura sportiva. In quartieri dove spesso emergono difficoltà legate alla mancanza di spazi di aggregazione, la disponibilità di luoghi dedicati ai giovani può rappresentare un elemento importante per rafforzare il senso di comunità.

L’inaugurazione segna dunque l’avvio concreto di una fase di cambiamento per San Cristoforo, con l’obiettivo di restituire ai cittadini aree più vivibili e funzionali. Un percorso che punta a coniugare riqualificazione urbana, inclusione sociale e nuove opportunità per chi vive quotidianamente il quartiere.