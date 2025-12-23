In occasione delle festività natalizie, l’Asp di Catania ha comunicato alcune modifiche temporanee per il Centro Unico di Prenotazione (CUP) del Pta “San Luigi”. Nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2025, il CUP anticiperà la chiusura alle ore 14, per consentire al personale di gestire in sicurezza le attività ridotte nel periodo festivo.

Prenotazioni online sempre attive

Nonostante la chiusura anticipata del CUP nelle date indicate, resta pienamente attivo il sistema di prenotazione online “AspCon Te – Prenotazioni”. La piattaforma è accessibile 24 ore su 24 e non richiede l’uso dello SPID. Grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, gli utenti possono gestire autonomamente prenotazioni di esami e visite specialistiche, anche per i familiari, utilizzando computer o smartphone in totale sicurezza.

Modifiche al servizio navetta del Pta “San Luigi”

Anche il servizio navetta per il Pta “San Luigi” subirà variazioni durante le festività. Per ridurre i flussi di accesso e adeguarsi alla diminuzione delle attività, le corse dal parcheggio “Santa Sofia”, attivate tramite convenzione con Amts Catania, saranno sospese dalle ore 14:30 del 24 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026. Il servizio riprenderà regolarmente la mattina del 7 gennaio 2026, garantendo la mobilità dei cittadini verso la struttura sanitaria.

Consigli per i cittadini

I cittadini sono invitati a pianificare in anticipo eventuali visite o esami specialistici durante le festività, sfruttando la piattaforma online per prenotazioni e modifiche. Questo consente di evitare disagi e di usufruire dei servizi in modo sicuro ed efficiente, anche nel periodo di chiusura anticipata del CUP e sospensione della navetta.