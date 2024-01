Come prenotare una visita al Cannizzaro: info e orari

Come prenotare una visita al Cannizzaro di Catania? Tutte le informazioni in merito a numeri e orari utili per le prenotazioni.

Come prenotare una visita al Cannizzaro di Catania? Ogni giorno, sono diverse le persone che per necessità o per semplici controlli di routine si trovano a prenotare delle visite in ospedale. Tra i nosocomi catanesi, il Cannizzaro è uno tra quelli che offrono prestazioni di varia tipologia. Ma come fare per prenotare una visita in questo ospedale? Ecco tutte le informazioni e gli orari utili per poter effettuare la procedura di prenotazione di una visita al Cannizzaro.

Come prenotare una visita al Cannizzaro: SovraCUP Sicilia

Già a partire dal 2021, l’ospedale Cannizzaro ha reso noto che esiste un portale web legato al servizio regionale SovraCUP. Attraverso questo portale è possibile prenotare una visita al Cannizzaro, dato che esso permette la prenotazione di prestazioni sanitarie.

Tuttavia, per poter effettuare tale procedura è necessario possedere un’identità digitale SPID e una ricetta dematerializzata. Inoltre, si sottolinea anche l’esistenza dell’App SovraCUP, disponibile su Google Play, grazie alla quale è possibile prenotare visite specialistiche ed esami strumentali in SSN presso le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia.

CUP: Centro Unico Prenotazioni

Va comunque precisato che per le prenotazioni delle visite all’ospedale Cannizzaro è disponibile il CUP, vale a dire il Centro Unico Prenotazioni. Per contattare telefonicamente una visita tramite il CUP è necessario chiamare il numero verde 800837621 da fisso o 095/7262107 da cellulare, chiamando da lunedì a venerdì nella fascia oraria 8:30-19:00.

In aggiunta, le prenotazioni possono anche essere effettuate secondo le seguenti modalità:

via email all’indirizzo di posta elettronica ufficioticket@aoec.it;

all’indirizzo di posta elettronica ufficioticket@aoec.it; via fax al n° 095/7262526, indicando un proprio recapito telefonico;

al n° 095/7262526, indicando un proprio recapito telefonico; di presenza presso gli sportelli Ufficio Prenotazioni e Ticket (Edificio F2, piano 0): da Lunedì a Venerdì 8:30-13:00.

Ufficio Prenotazioni e Ticket

Infine, è utile conoscere anche gli orari e il funzionamento dell’Ufficio Prenotazioni e Ticket, sito nell’edificio F2 Piano 0. L’apertura al pubblico è prevista da lunedì a venerdì secondo gli orari 8:30-13:00 e 14:30-17:00.

Si ricorda che è utile rivolgersi a quest’ufficio per le seguenti prestazioni:

pagamento ticket sanitari per le prestazioni prenotate presso il Cannizzaro;

pagamento tariffe richieste per prestazioni a pagamento mediante il servizio “Intramoenia”;

pagamento delle “visite con certificazione” già prenotate;

prenotazione delle prestazioni effettuabili attraverso il servizio CUP aziendale sia con ricetta dematerializzata (bianca) che con ricetta rossa.

Per tutte le informazioni più dettagliate, si rimanda alla lettura delle pagine dedicate sul sito ufficiale del Cannizzaro di Catania.