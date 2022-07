Come prenotare visite online Sicilia? Esiste un portale che semplifica e snellisce le procedure. Come fare? Quali documenti sono necessari? Ecco una guida.

Come prenotare visite online Sicilia? La procedura di prenotazione è, da qualche tempo, più semplice e rapida, grazie a un nuovo sistema pensato appositamente per aiutare gli utenti. È stato attivato, infatti, il sistema regionale SovraCUP, dedicato alla prenotazione delle visite specialistiche e degli esami diagnostici nelle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.

Vediamo, nel dettaglio, come funziona e come fare per effettuare una prenotazione con successo.

Come prenotare visite online Sicilia

Il portale della Regione Siciliana mira a snellire le procedure, dimezzare le attese e rendere più efficace l’esperienza dei singoli utenti. Per tutti questi motivi, il portale SovraCup è molto semplice da utilizzare.

Come fare per accedere al sistema di prenotazione? Il sito è accessibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, tramite App, disponibile per i sistemi Android e IoS, o tramite web al link https://sovracup.regione.sicilia.it.

Inoltre, è possibile accedere alla piattaforma tramite il sito aspct.it, cliccando sul banner dedicato “SovraCup”, presente nella home page.

Cosa serve per la prenotazione

Prima di collegarsi al portale, è necessario conoscere alcune informazioni ed essere in possesso di alcuni documenti senza i quali non è possibile effettuare la prenotazione. Cosa serve, dunque?

Innanzitutto, per poter accedere al sito è necessario avere un account SPID oppure una carta di identità elettronica CIE. Se non siete in possesso di uno dei seguenti documenti, è impossibile accedere al servizio. Si consiglia, dunque, di munirsene prima.

Naturalmente, per la prenotazione, è poi necessario essere in possesso di ricetta dematerializzata specifica per la prestazione per la quale si vuole richiedere una nuova prenotazione. La ricetta deve essere redatta da un medico di medicina generale o da un medico specialista.

Si ricorda che tutte le ricette elettroniche possono essere usate per un massimo di 180 giorni. Dopo di che, sarà necessario richiederne una nuova.