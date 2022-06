Quanti ospedali ci sono a Catania? Le principali strutture ospedaliere

Quanti sono gli ospedali a Catania? Ecco i principali presidi ospedalieri presenti nel comune etneo alle quali fare riferimento per un'emergenza o una visita.

Quanti ospedali ci sono a Catania? Ecco l’elenco completo delle strutture di ricovero che si trovano nel comune etneo riconosciute dal Ministero della Salute, accreditate e non.

Azienda Ospedaliera Cannizzaro

In attività dal 1 Settembre 2009, l’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania assicura attività sanitarie di alta specializzazione, con tecnologie diagnostico-terapeutiche avanzate. L’ospedale si trova in via Messina 829, tra Catania e Cannizzaro. Il numero di telefono è: 095 7261111.

A.o.u Policlinico – Vittorio Emanuele

Anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele è inattività dal 1 Settembre 2009. L’azienda si trova a Catania, in via Santa Santa Sofia 78 ed è possibile chiamare per informazioni al seguente numero: 095 3782524.

La nota azienda ospedaliera raggruppa i presidi ospedalieri di:

Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico: tel. 095 3781111;

Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele: tel. 095 7431111;

Presidio Ospedaliero S. Bambino: tel. 095 7435542;

Presidio Ospedaliero S. Marco: tel. 095 743 1111.

Presidio Ospedaliero Garibalidi-Nesima

Inaugurato nel gennaio 2004, il Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima nasce come punto di riferimento per l’alta specializzazione, tanto da convogliare strutture e risorse specifiche votate all’eccellenza medica. Si distingue per la presenza del Dipartimento Materno-Infantile, capace di offrire percorsi sanitari completi grazie alla presenza del Pronto Soccorso Ostetrico e del Pronto Soccorso Pediatrico. Il presidio si trova a Catania in via Palermo, 636. Tel: 095 759 1111.