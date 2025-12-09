Online l’analisi delle performance degli ospedali italiani! L’Agenas ha presentato, proprio durante la giornata di oggi, al ministero della Salute i risultati finali del Programma nazionale esiti (Pne) 2025. Ciò che si evince e che nonostante i miglioramenti nella qualità dell’assistenza, il sistema continua a essere segnato da forti disuguaglianze territoriali, con un evidente divario Nord-Sud. Di seguito la classifica delle migliori strutture e dei risultati ottenuti in Sicilia.

La classifica finale: i migliori ospedali in Italia

Nell’edizione PNE 2025, sono state valutate complessivamente 1.117 strutture di ricovero per acuti (sia pubbliche che private), utilizzando i dati delle schede di dimissione ospedaliera (SDO). Questi dati sono stati incrociati con l’Anagrafe tributaria per verificare lo stato in vita dei pazienti e con il flusso dell’emergenza-urgenza (Emur). Dai dati raccolti si evince come solo il 21% delle strutture è riuscita ad ottenere valutazioni alte o molto alte.

Di seguito la classifica dei migliori ospedali in Italia:

ospedale Bolognini (Lombardia); ospedale di Montebelluna (Veneto); ospedale Bentivoglio (Emilia-Romagna); ospedale di Città di Castello (Umbria); ospedale Maggiore Di Lodi (Lombardia); Fondazione Poliambulanza (Lombardia); ospedale Papa Giovanni XXIII (Lombardia); Istituto Clinico Humanitas (Lombardia); ospedale di Cittadella (Veneto); ospedale Fidenza (Emilia-Romagna); Pof Lotti Stabilimento di Pontedera (Toscana); stabilimento Umberto I – G. M. Lancisi (Marche); aou Federico II di Napoli (Campania); ospedale di Savigliano (Piemonte); Ospedale di Mestre (Veneto).

I risultati ottenuti in Sicilia

La Sicilia non figura tra le regioni con i migliori ospedali in Italia, ma si distingue comunque in diverse categorie. Dagli studi condotti e i risultati degli ospedali siciliani. La nostra Sicilia, precisamente A.O. per l’emergenza Cannizzaro di Catania, su ben 171 strutture, si classifica in 25esima. Ottimi risultati anche in chirurgia oncologica, la Casa di Cura La Maddalena Spa di Palermo si classifica in 16esima posizione.

Risultati scoraggianti per l’ambito osteomuscolare, il primo ospedale siciliano figura in 83esima posizione, si tratta del P.O. Trigona di Noto. A seguire in 84 esima posizione la Casa di Cura Villa Dei Gerani di Erica. E ancora la Casa di Cura Sant’Anna Srl – Erice (TP), Casa di Cura Santa Lucia Glef – Siracusa, Istituto Ortopedico Villa Salus I. Galatioto Srl – Melilli (SR), Casa di Cura Carmona Srl – Messina (Sicilia), Casa di Cure Orestano Srl – Palermo (Sicilia), Casa di Cura Noto Pasqualino Srl – Palermo (Sicilia), Casa di Cura Latteri Valsava Srl – Palermo (Sicilia), Casa di Cura Valsalva Srl – Catania (Sicilia). In fondo alla classfica, ancora strutture ospedaliere in Sicilia: Ospedale Generale Di Zona – Lentini (SR), Casa di Cura Igea Snc – Partinico (PA). Ultime due classificate si trovano proprio a Catania: Private Hospital Argento Srl – Catania (Sicilia), Istituto Clinico Vidimura Srl – Catania (Sicilia).