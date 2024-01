Catania, tombino divelto in via Santa Sofia: molte le segnalazioni

Diverse le segnalazioni da parte del Comitato cittadino Vulcania e dei residenti della zona, che sperano in una soluzione.

In via Santa Sofia, altezza piazza Gandhi e non lontano da una fermata Amts, si segnala la presenza di un pericoloso tombino totalmente divelto e non visibile nelle ore serali. È il Comitato cittadino Vulcania, ancora una volta, a sollecitare nuovamente l’Amministrazione comunale affinché intervenga il prima possibile.

“Oltre ad essere molto pericoloso, si è costretti a convivere anche con i cattivi odori che vi fuoriescono e non parliamo di ratti, zanzare e insetti – comunica l’associazione -. Si trova in queste condizioni da troppo tempo e ancora non ci sono stati interventi, nonostante diverse segnalazioni. Nel quartiere Borgo-Sanzio nessuna sicurezza stradale. Occorre porre fine a questa situazione. Chiediamo alla nuova amministrazione, a chi di competenza, l’urgenza di un immediato intervento risolutore del problema“.