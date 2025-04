Sempre più cittadini scelgono “Asp Con Te – Prenotazioni”, il sistema online dell’Asp di Catania che consente di prenotare visite ed esami in modo semplice, rapido e – cosa non da poco – senza necessità di Spid.

Le parole del direttore generale dell’ASP

Lanciata a gennaio, la piattaforma ha visto un aumento costante delle prenotazioni: dalle 1.006 del primo mese si è passati a 1.921 a febbraio, fino ad arrivare a 2.765 nel mese di marzo. E il trend continua anche ad aprile, con una proiezione che supera le 3.500 prestazioni prenotate.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora – commenta il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio –. Il crescente numero di prenotazioni dimostra che siamo sulla strada giusta. Voglio ringraziare tutti gli uffici coinvolti: la piattaforma è la prova concreta di un sistema che sta evolvendo, con l’obiettivo di rendere i servizi sanitari sempre più accessibili, efficienti e sostenibili. Puntiamo a ridurre i tempi d’attesa e a offrire strumenti digitali semplici, sicuri e vicini ai cittadini”.

Le funzioni principali

Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la web app si può raggiungere dal sito aspct.it, seguendo il percorso Prenotazione-Disdetta > AspConTe-Prenotazioni. Per chi avesse bisogno di supporto, sono presenti video tutorial che guidano passo dopo passo nel processo di prenotazione

Tra le funzioni principali della piattaforma, oltre alla possibilità di prenotare, c’è anche quella di modificare o annullare un appuntamento, facilitando così una migliore organizzazione dei servizi e riducendo le liste d’attesa.

Il servizio è accessibile senza Spid: bastano pochi passaggi per prenotare una prestazione, sia per sé che per un familiare, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure in regime di libera professione intramoenia (ALPI).

Cosa fare una volta registrati

Una volta effettuata la registrazione, l’utente inserisce il numero della ricetta dematerializzata e seleziona la tipologia di visita o esame desiderato. Il sistema mostra tutte le opzioni disponibili nell’ambito dell’Asp di Catania, permettendo di scegliere la struttura più comoda. Dopo la prenotazione, viene rilasciata una conferma scaricabile in pdf o stampabile, accompagnata da una notifica via SMS. Se previsto, è anche possibile pagare online attraverso il sistema PagoPA.

“Asp Con Te” si integra perfettamente con gli altri canali di prenotazione attivi:

Numero verde CUP : 800 954 414 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.15)

SovraCUP: accessibile con Spid o CIE, consente la prenotazione presso tutte le Aziende Sanitarie della Sicilia. È necessaria la ricetta dematerializzata, valida 180 giorni.

Un passo avanti nella digitalizzazione della sanità locale, che punta su trasparenza, efficienza e facilità d’uso, per una sanità sempre più a misura di cittadino.