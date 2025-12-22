Meteo Sicilia: La settimana in Sicilia si apre all’insegna dell’instabilità atmosferica. Una pressione bassa continua a interessare l’Isola, favorendo cieli spesso nuvolosi, precipitazioni sparse e temperature tipiche del periodo invernale. Il quadro meteo varierà sensibilmente tra le diverse aree della regione, con differenze marcate tra zone interne, versanti orientali e aree costiere. Di seguito il dettaglio giorno per giorno del Meteo Sicilia, utile per programmare spostamenti e attività all’aperto.

Meteo Sicilia, lunedì: nuvole diffuse e piogge deboli a Est

Lunedì la pressione rimane bassa sulla regione, determinando una giornata nel complesso grigia. I settori più orientali della Sicilia, in particolare le aree ioniche, saranno interessati da cieli spesso coperti con la possibilità di piogge deboli e intermittenti. Non si escludono brevi fenomeni anche su Catania e Messina.

Sul resto dell’Isola il tempo si manterrà più variabile, con cielo parzialmente nuvoloso e ampie pause asciutte, specie lungo il versante occidentale. Le temperature massime oscilleranno tra 10 e 17 gradi, mentre le minime resteranno stazionarie, con valori più bassi nelle zone interne e collinari.

Meteo Sicilia, martedì: piogge anche moderate nelle zone interne

Martedì il Meteo Sicilia sarà ancora condizionato da una circolazione depressionaria. La giornata si presenterà prevalentemente coperta, soprattutto nelle aree interne dell’Isola, dove sono attese piogge anche di moderata intensità, in particolare su Enna e Caltanissetta.

Sulle coste la situazione sarà più variabile: non mancheranno piovaschi sparsi, ma saranno possibili anche temporanee schiarite, soprattutto lungo il litorale tirrenico e in parte su quello ionico. Le temperature massime potranno raggiungere punte fino a 18 gradi, specie nelle zone costiere più riparate. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, contribuendo a un clima umido.

Mercoledì: migliora il tempo, più sole sull’Isola

Mercoledì si intravede un graduale miglioramento del Meteo in Sicilia. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o con nubi sparse su gran parte del territorio regionale. Le condizioni migliori sono attese lungo le coste e sui settori ionici, con ampie schiarite a Catania, Siracusa e Messina.

Nelle zone interne, come Enna e Caltanissetta, permarrà una nuvolosità irregolare, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature resteranno in linea con i giorni precedenti: valori massimi intorno ai 16 gradi sulle coste e più freschi nell’entroterra, dove le minime potranno scendere fino a 2-4 gradi. Venti moderati dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi.