Soglia ISEE 2026: Nel 2026 la soglia ISEE 2026 continuerà a rappresentare il principale criterio di accesso ai bonus dedicati alle famiglie, ai pensionati e ai cittadini più vulnerabili. Con l’inizio del nuovo anno, conoscere per tempo i limiti da non superare è fondamentale per capire quali prestazioni spettano e quali sono le misure che verranno rinnovate o modificate. Ecco una panoramica completa, aggiornata e dettagliata.

Soglia ISEE 2026: pari o inferiore a 6.000 euro

La fascia più bassa della soglia ISEE 2026 riguarda i nuclei con un indicatore fino a 6.000 euro. Chi rientra in questo limite potrà richiedere la prestazione universale da 850 euro mensili, dedicata agli over 80 con livelli elevatissimi di bisogno assistenziale. Questa misura si somma all’indennità di accompagnamento già prevista.

ISEE pari o inferiore a 8.000 euro

Con un ISEE entro 8.000 euro sarà possibile accedere alla Carta acquisti da 80 euro bimestrali, destinata alle famiglie con un minore di 3 anni e agli over 65.

Per il 2026 i limiti precisi non sono ancora stati confermati, ma dovrebbero rimanere vicini agli attuali 8.117,17 euro, rivalutati leggermente verso l’alto.

Soglia ISEE 2026: pari o inferiore a 9.530 euro

Questa soglia ISEE 2026 consente l’accesso al bonus sociale sulle bollette di luce, gas e acqua.

Il limite sale a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli. Dal 2026 non sarà più erogato il contributo straordinario da 200 euro previsto nel 2024.

ISEE pari o inferiore a 10.140 euro

L’Assegno di inclusione – che ha sostituito il Reddito di cittadinanza – mantiene la soglia di 10.140 euro.

Sono previsti anche limiti aggiuntivi:

reddito non superiore a 6.500 euro (modulato dalla scala di equivalenza); limiti patrimoniali analoghi a quelli attuali.

La stessa soglia vale per il Supporto formazione e lavoro, incentivo da 500 euro.

Soglia ISEE 2026: pari o inferiore a 15.000 euro

Con un ISEE sotto 15.000 euro si potrà accedere alla Carta Dedicata a Te, destinata a nuclei con almeno tre componenti e senza altri sostegni al reddito. Il contributo è pari a 500 euro.

ISEE inferiore a 17.000 euro

Per ottenere l’importo massimo dell’Assegno unico 2026, la soglia ISEE 2026 sarà superiore a 17.000 euro. Considerando una rivalutazione provvisoria dell’1,4%, il nuovo limite stimato è 17.468,51 euro.

ISEE inferiore a 20.000 euro

La soglia ISEE per l’accesso all’Assegno di maternità dei Comuni non dovrebbe discostarsi molto da quella del 2025. È destinato alle donne senza copertura assicurativa in gravidanza.

Soglia ISEE 2026: inferiore a 40.000 euro

Fino a 40.000 euro di ISEE sarà possibile richiedere il bonus nuovi nati 2026, pari a 1.000 euro una tantum, compatibile con l’Assegno unico.